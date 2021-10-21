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Giriş Tarihi: 22.10.2021

Bulduğu altınlar sahte ama onun kalbi altın

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bulduğu altınlar sahte ama onun kalbi altın
BURSA'NIN Osmangazi ilçesinde, yanındaki 4 yaşındaki oğlu ile birlikte, çöplerden atık kâğıt toplayan Afgan uyruklu bir kadın, Kükürtlü Caddesi'ndeki bir çöp konteynerini karıştırırken, bir çanta buldu. Çantayı açan kadın, içinde altınlar ve bilezikler olduğunu görünce, durumu polise bildirdi. Hemen olay yerine gelen polis ekipleri altınları teslim alıp, bölgedeki vatandaşlarla görüşerek yaptığı araştırmada, çantayı mahalleden taşınan Z.K.'nın attığını belirledi. Polisin ulaştığı Z.K. ise altınların imitasyon olduğunu, bu sebeple çöpe attığını söyledi. Yapılan incelemede de altınların sahte olduğu belirlendi. Ancak Afgan uyruklu karton toplayan kadının davranışı "İnsanlık ölmemiş" dedirtti.
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Bulduğu altınlar sahte ama onun kalbi altın
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