Bulduğu altınlar sahte ama onun kalbi altın

BURSA
'NIN Osmangazi
ilçesinde, yanındaki 4 yaşındaki oğlu ile birlikte, çöplerden atık kâğıt toplayan Afgan uyruklu bir kadın, Kükürtlü Caddesi'ndeki bir çöp konteynerini karıştırırken, bir çanta buldu. Çantayı açan kadın, içinde altınlar ve bilezikler olduğunu görünce, durumu polise bildirdi. Hemen olay yerine gelen polis ekipleri altınları teslim alıp, bölgedeki vatandaşlarla görüşerek yaptığı araştırmada, çantayı mahalleden taşınan Z.K.'nın attığını belirledi. Polisin ulaştığı Z.K. ise altınların imitasyon olduğunu, bu sebeple çöpe attığını söyledi. Yapılan incelemede de altınların sahte olduğu belirlendi. Ancak Afgan uyruklu karton toplayan kadının davranışı "İnsanlık ölmemiş" dedirtti.