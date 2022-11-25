Bulduğu cüzdan başına bela oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan garip olayda Gökhan A. (35), 20 Haziran günü çay içmek için mahallesindeki kahvehaneye gitti. Başına geleceklerden habersiz çayını yudumlayan Gökhan A., sandalyenin altında siyah bir cüzdan olduğunu fark etti. Cüzdanın kime ait olduğunu anlamak için içine bakan adam, bir telefon numarası buldu.

DAKİKA FARKIYLA KAÇIRDI

Cüzdandaki numarayı aramak isteyen Gökhan A., şarja bıraktığı telefonunu almak için evine koştu. O esnada cüzdanın sahibi Murat K. (49) ise kahvehanede içtiği çayın parasını ödemek için kasaya yönelmişti. Elini cebine attığında cüzdanının olmadığını gören Murat K, soluğu karakolda aldı. Cüzdanının çalındığını düşünerek şikayetçi olmasının ardından Murat T, Gökhan A.'dan gelen telefonla cüzdanına kavuştu.

4,5 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Murat K.'nın şikayeti sonrası Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Gökhan A. ise şaşkına döndü. Savunmasında her ne kadar cüzdanı bulup sahibine verdiğini söylese de talihsiz adam hakkında 'Hırsızlık' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İLK CELSEDEN BERAAT KARARI

Akyazı 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesinde yaşananlar ise yüreklere su serpti. Mahkeme, sanık Gökhan A.'yı sorgulamaya gerek duymaksızın iyilik yaparak müşteki Murat K.'yı telefonla aradığını ve buluşma ayarlayıp cüzdandaki kredi kartları ve paraları eksiksiz şekilde teslim ettiğini vurguladı. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı gözetilerek sanığın beraatine karar verdi. Ayrıca mahkeme, sanığın 10 bin liralık avukat ücretinin de hazineden kendisine ödenmesine hükmetti.

MAHKEMEDEN 'LEKELENMEME HAKKI' VURGUSU

Kararında lekelenmeme hakkının masumiyet karinesinin bir sonucu olduğunu belirten mahkeme, bu hakkın devletin yargı eliyle bireylerin kişisel ve toplumsal anlamda telafisi imkansız zararlara uğramasını engelleyen bir hukuk ilkesi olduğunu açıkladı. Masum insanların yargılanmasının lekelenmeme hakkının ihlalini oluşturacağını, başkalarının suç işlemesini önlemek için çaba sarf eden ve bulduğu cüzdanı kaybeden sahibine vermek için gayret eden vatandaşa sanık statüsü verilerek hırsızlıkla suçlanmasının ise iyiliğin suç haline getirilmesinden başka bir şey olmadığının altını çizdi.