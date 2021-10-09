Bulduğu dolar dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gelen bir vatandaş, Anıtpark meydanındaki fuar alanında bulduğu cüzdanı Zabıta ekiplerine teslim etti. Yöresel ürün satan esnafın cüzdanı teslim edilirken cüzdanına kavuşan esnaf hem Zabıta ekibine hem de vatandaşa teşekkür etti.

TELEFONUNA ULAŞILDI

Düzce Anıtpark Meydanında kurulan yöresel ürünler fuarında Hatay yöresini temsil eden ürünleri satan Murat Arslan, bankamatikten çektiği bin 350 dolar ile standına geri dönerken cüzdanını fark etmeden yere düşürdü. İçinde bin 350 dolar bulunan cüzdanı bulan Salih Metin ise hiç vakit kaybetmeden cüzdanı en yakın zabıta ekibine götürdü. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü içi para dolu cüzdanın sahibini bulmak için banka kartlarından yola çıkarak şahsın telefonuna ulaştı. Arslan'ı zabıta müdürlüğüne davet ederek parayı bulan vatandaşla karşılaştırarak tutanak altında cüzdanı sahibine teslim etti.

"BÖYLE İNSANLAR OLMASINDAN GURUR DUYDUM"

Bütün birikimini cüzdanında taşıdığını belirten esnaf Murat Arslan, "Anıtpark meydanındaki fuarda Hatay yöresel ürünlerini satıyorum. Sabah bankamatiğe para yatırdım. Standa dönerken cüzdanımı düşürdüm. İçinde Bin 350 dolar vardı. Bütün birikimim cüzdanımdaydı. Helal süt emmiş bir vatandaşa denk geldim. Gerçekten çok mutluyum. Zabıtalarımızdan ve kardeşimizden de Allah razı olsun. Böyle insanlarımızın olmasından da gurur duyuyorum" diye konuştu. Cüzdanı bulan Salih Metin ise yöresel ürünler satılan fuarı gezerken Atatürk heykelinin yanında cüzdanı bulduğunu ve anında Zabıta ekiplerine haber verdiğini söyledi.