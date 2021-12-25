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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Bulduğu kredi kartıyla alışveriş yaptı, tutuklandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Bulduğu kredi kartıyla alışveriş yaptı, tutuklandı
İSTANBUL Şişli'de bir alışveriş merkezinde yerde bulduğunu söylediği kredi kartını 4 ayrı farklı işyerinde kullanıp alışveriş yapan yabancı O.A. tutuklandı. Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.N.'nin bir alışveriş merkezinde kaybettiği kredi kartından 4 farklı iş yerinde alışveriş yapılması üzerine çalışma başlattı. Alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinden kredi kartını bulan Filistinli O.A.'nın, bununla alışveriş yaptığını belirledi. Tespit edilen adresinde yakalanan şüpheli O.A. kredi kartını yerde bulduğunu ve alışveriş yaptığını söyledi. O.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Bulduğu kredi kartıyla alışveriş yaptı, tutuklandı
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