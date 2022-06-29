Bulduğu kredi kartıyla depoyu doldurdu! Kamera görüntülerinden yakaladılar

Olay, 11 Nisan Pazartesi günü saat 22.40 sıralarında Kağıthane İlçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. C.Ç.'nin bilgisi dışında kredi kartından bin 750 lira harcama yapıldı. Mağdur C.Ç.'nin kredi kartı hesap hareketleri incelendi. Kartın "Temassız" özelliği kullanılarak bin 750 lirayla Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt alındığı saptandı. Akaryakıt istasyonunun kamera kayıtları detaylı bir şekilde incelendi. Kimliği kısa süre içerisinde tespit edilen F.B.G. (28), Kağıthane İlçesi'ne bağlı Hamidiye Mahallesi'nde Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan arandığı tespit edilen ve "Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması" suçundan adliyeye sevk edilen C.Ç., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.