Buldukları kartla alışveriş yaptılar! 3’ü de gözaltına alındı

İstanbul'da D.E. isimli bir kişi; Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi'nde kredi kartını düşürdü. D.E., kredi kartının temassız özelliğinden 500 lira çekildiğini fark edince İstanbul Polisi'ne başvurdu. Toplam 500 liralık alışveriş yapılan Esenler Kemer Mahallesi'ndeki iki ayrı iş yerinin güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Kimlikleri belirlenen ve kredi kartını kullandıkları tespit edilen A.U.E., M.D. ve E.B. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. "Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması" suçundan adliyeye sevk edilen üç kişi de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.