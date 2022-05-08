Bülent Uygun nasıl dolandırıldığını anlattı: Güvendiğim için gerçek niyetini anlamadım

Teknikdirektör Bülent Uygun ile arkadaşlarını milyonlarca lira dolandıran Ulaş Birihan hakkında açılan davanın ayrıntıları ortaya çıktı. SABAH'ın ortaya çıkardığı olayda, televizyonda katıldığı programlarda kendisini DNA uzmanı olarak tanıtan ve "Milli Emlak Genel Müdürünün akrabasıyım" diyerek arsa alacağı vaadiyle teknik direktör Bülent Uygun ve arkadaşlarını yaklaşık 2.5 milyon lira dolandırıp sırra kadem basan Birihan hakkında 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.Bülent Uygun, "Şahıs bize Büyükçekmece, Çeşme ve Sakarya Karasu'da bulunan arsalarla ilgili bilgiler gönderdi. 2018 yılı Ekim ayından itibaren elden 125 bin dolar ve 1 milyon 50 bin lira verdim" dedi. Kendisine verdiği paralar karşılığında dolandırıcılığın kılıfına uyması için Milli Emlak Müdürlüğü'ne ödeme yapıldığını gösterir makbuzlar da sunulduğunu belirten Uygun, "Güvendiğimiz için gerçek niyetini anlamadık. Sonrasında Büyükçekmece'deki arsa ihalesi için 800 bin lira istedi. Yine verdim. Daha sonra şahıs bana WhatsApp'tan attığı makbuzları telefondan silmem için mesaj gönderdi. Böyle bir mesaj alınca durumdan şüphelenip araştırma yapmaya başladım. Katar'da bulunduğum için işlemleri uzaktan takip edemiyordum. Gelen mesajlara güveniyordum. Gerçeği anlayınca Ulaş adlı şahısla yüz yüze görüştüm. Sorularıma makul cevaplar veremedi. Beni dolandırmaya çalıştığını net olarak anladım" diye konuştu.ZARARININ karşılanma noktasında Birihan'ın kendisine Ataşehir'deki dairesini satış yoluyla verdiğini söyleyen Bülent Uygun, "Dairenin bedeli bir milyon civarında ancak beni uğrattığı zarar bu miktardan yaklaşık 900 bin lira daha fazla. Kalan zararı da ödeyeceğini söyledi ancak başkalarını dolandırarak zararımı gidereceğini öğrendim. Hem başkaları da mağdur olmasın, hem de şahsımın mağduriyeti için yasal işlemler yapılsın" dedi