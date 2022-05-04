Bülent Uygun’u sahte DNA uzmanı çarptı! Eşini bile dolandırmış





EŞİNİ BİLE DOLANDIRMIŞ

Mağdurlar geç de olsa yaptıkları araştırma üzerine Ulaş Birihan'ın başkalarını da dolandırdığını öğrenmeleri üzerine şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin eşinin evini satarak onu bile dolandırmasının dışında aynı yöntemle onlarca kişiyi daha dolandırıp hakkında davalar olduğu belirlendi.



DNA UZMANLIĞI DA SAHTE ÇIKTI

Dolandırıcılıklar bununla da bitmemişti. Savcılık, şüphelinin kendisini DNA uzmanı olarak tanıttığını ancak bir firmada çalıştığını belirledi. Ama savcılığın asıl önemli belirlemesi şüphelinin bu sektöre dair de uzmanlığı bulunmadığı ve firmadaki doktoru da zarara uğrattığıydı. Bu nedenle de hakkında soruşturma olduğu dahası DNA mukayesesi faaliyetlerine ilişkin de dolandırıcılık yaptığı için ayrıca davaları bulunduğu belirlendi.