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Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:40

Bülent Yondemir: Dövüş sporlarına desteklerimizi çoğaltıyoruz

Milli Ağırsiklet Kickboks ve Boks Şampiyonu Bülent Yondemir, 2023 yılında özellikle bilek güreşi ve kickboks alanlarında sponsorluklarını arttıracaklarını belirtti.

Bülent Yondemir: Dövüş sporlarına desteklerimizi çoğaltıyoruz

Bülent Yondemir; "Profesyonel spor hayatımın yanı sıra, sahibi olduğum şirketler grubumda her daim gençlere önderlik yapmak ve yeni kapı açmak için, farklı dallarda sponsorluk yapmaktayız. Özellikle Türk gençlerinde son bir kaç yıldır çok revaçta olan bilek güreşi sporunda inanılmaz güzel işlere imza atıyoruz. Geçtiğimiz gün düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında iki bilekte şampiyon olan kızımız Esmanur Çakmak ve oğlumuz Serhat Arslan birinciliği kazanıp, ülkemizin bayrağını bir kez daha gururla dalgalandırdılar."

Ayrıca Bülent Yondemir sözlerine şunları ekledi; "Bu yapılan yarışmada ülkemizin böylesine güzel şampiyonluk alması paha biçilemez. Biliyorsunuz spor işi disiplin işidir. Bende yıllarca bu hissi en yüksekte yaşayan birisi olarak, yeni gençlerinde önünü açıp, elimizden geldiğince daha ileriye gitmesini sağlamak istiyorum. Kickboks federasyonumuz tarafındaysa çok güzel işler daha yüksek pr'ı olan işler yapıldığını ve ülkemiz dünya arenasında ilk üçte olduğunu hepimiz biliyoruz. Bende bu yapılanmanın bir parçası olarak, hem kickboks müsabakalarında hem de bilek güreşlerinde yıllara ve nasıl şampiyon olduğumla alakalı bilgi birikimimi aktaracağım işlerde olmak için elimden gelen yatırımları yapmaya devam edeceğim."

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Bülent Yondemir: Dövüş sporlarına desteklerimizi çoğaltıyoruz
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