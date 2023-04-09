Bulgar polisi İstanbul’da soydular

Bulgaristan'da polis memuru olan Zlatina G., turistik amaçlı geldiği Türkiye'de soyuldu. Olay geçtiğimiz günlerde Aksaray'da meydana geldi. Türkiye'yi gezmek için ülkesinden İstanbul'a gelen 55 yaşındaki Zlatina G., oteline yerleştikten sonra gezmek için metro ulaşımını kullanmak istedi. Yanına aldığı çanta ile Kocatepe durağından metroya binen Zlatina G., Yenikapı'ya doğru hareket etti.

BULGAR POLİS METRODA SOYULDU

Metroda Bulgar polisine genç bir kadın yaklaşmaya başladı. Zlatina G., genç kadının kendisine yaklaşmasını önemsemedi ancak şüpheli tavırlar sergileyen kadın metrodan inince Bulgar polisi çantasını kontrol etti. Çantasında cüzdanını bulamayan Zlatina G., durakta inerek hırsızı yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı.

20 BİN LİRASINI KAPTIRDI

En yakın polis karakoluna giden Bulgaristanlı polis memuru lüks marka cüzdanının içerisinde 10 bin lira, 400 Euro ve 300 Bulgaristan Levası bulunduğunu söyledi. Pasaportu ve Bulgaristan kimlik kartının da çalındığını belirten polis memuru hırsızın yakalanmasını talep etti. Şikâyet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

