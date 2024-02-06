Bulgar polisi öldüren sanığa müebbet hapis

Olay, 7 Kasım 2022'de Bulgaristan sınırındaki Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzadere Sınır Kapısı yakınlarında, Küçünlü köyü ile karşısında kalan Elhova'ya bağlı Golyam Dervent köyü sınırında meydana geldi.

Hayvancılıkla uğraşan Engin Erguvan ve kardeşi Mustafa Erguvan bölgeden geçtiği sırada, Bulgar sınır görevlileri tarafından fark edildi.

Kardeşler, sınır görevlilerine av tüfeğiyle ateş etti.

Başından vurulan Bulgar sınır polisi Petır Dimitrov Bıçvarov öldü, yanında görevli olan asker Raşko Raşkov ise yara almadan kurtuldu.

Bulgar görevlilerin de ateşle karşılık verdiği olay sonrası kaçan Engin ve Mustafa Erguvan, kısa süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Engin Erguvan, ilk ifadesinde silahı kendisinin ateşlediğini belirtip, kardeşinin ise bir suçu olmadığını söyledi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Engin Erguvan tutuklandı, kardeşi Mustafa Erguvan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAHKEME HEYETİ MÜEBBET DEDİ

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.E'nin "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet, "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "mala zarar verme" suçundan ise 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Tutuksuz sanık M.E'nin beraatına ve adli kontrol şartının devamına karar verildi.