Bulgar sınırına 8.5 kilometre duvar örülecek

Türkiye doğu sınırının ardından batı sınırına da çit çekip duvar örecek. Edirne Valiliği'nin her ay düzenlediği asayiş toplantısında Türkiye'nin batı sınırına duvar örüleceği belirtildi. Edirne Valiliği'nde genel değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Şubat Ayı içerisinde gerçekleşen güvenlik, asayiş ve trafik gibi konular hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Asayiş olaylarında Ocak Ayı'na göre yüzde 2 oranında azalma olduğunu ifade eden Vali Sezer, "Bir ay içerisinde evden hırsızlıkta yalnızca 5 olay oldu. Motosiklet hırsızlığı konusunda 1 ayda yalnızca 1 olay oldu. İnternetten dolandırıcılık konusunda yüzde 34 azalma var. Kesinleşmiş hapis cezası olan 191 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi." Dedi.

Narkotik Operasyonları Artıyor

Narkotik operasyonlarının bir önceki aya göre yüzde 4 oranında artığını ifade eden Sezer, "Yapılan operasyonlarda 296 kilo esrar, bin 19 kilo skunk, 14 kilo kokain, 3 bin 393 adet ectasy, 11 bin 693 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 buçuk milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi." Diye konuştu.

Hudut hattına duvar örülecek

Hudut hattındaki servis yollarının bakım ve elektro optik kule çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Sezer, sınır hattı boyunca duvar örüleceğini ifade etti. Hudut hattı boyunca çit çekilip duvar örülmesini öngören projenin ihale aşamasına geldiğini belirten Sezer, ilk etapta 8 buçuk kilometrelik duvar örüleceğini dile getirdi. Ayrıca şehir genelinde mevcut hayvan barınaklarının genişletileceğini bazı noktalarda ise yenilerinin yapılacağı duyuruldu.