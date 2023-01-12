Bulgaristan 2 bin 940 sikkeyi teslim etti

Bulgarıstan'da, Türkiye plakalı bir TIR'da 2018'de yakalanan ve Bulgaristan yetkililerince önceki gün Burgaz Bölge Gümrük Müdürlüğü'nde Türkiye'ye iade edilen 2 bin 940 sikke, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ele geçirilen sikkelerin büyük bir bölümünün, Pontus Kralı VI. Mithradates Eupator (M.Ö. 120-63) döneminde, Anadolu'nun antik Pontus ve Paphlagonia bölgelerindeki darphanelerde basıldığı tespit edildi. Bronz sikkelerin, askerlere yapılan ödemelerde kullanıldığı değerlendirildi. AA