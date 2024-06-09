Bulgaristan seçimleri sandık başına gittiler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de kurulan bir sandıkta hem genel seçimler hem de Avrupa Parlamentosu seçimleri için kurulan sandıkta oy kullanan Bulgar uyruklu ve çifte vatandaşlar seçimlere ilgi gösterdi.

Akşam 19.00'de bitecek olan oy kullanma işlemi için Ayvalık'ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Yeni Halk Eğitimi Merkezi binasında kurulan sandıkta oy kullanan vatandaşlar, ülkelerinde son üç yılda altıncı kez yapılan seçimlerin artık sona erip, istikrarlı bir hükümetin kurulmasını diledi.

Ayvalık'ta oy kullanan Bulgar uyruklu çifte vatandaşlardan İsmail Deniz, kullandıkları oyu Bulgaristan için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. tek dileğinin Bulgaristan'da istikrarlı bir hükümetin kurulmasını temenni ederek, "Çünkü böyle sallantıyla hiçbir yere varılmaz. Sık sık seçim yapılarak da Bulgaristan halkının paraları böyle boşa harcanmasın" dedi.

1989 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç ettiklerini belirten Tevhide Eyüpoğlu isimli Bulgaristan uyruklu çifte vatandaş ise, "Bursa'da yaşıyoruz. Ayvalık'ta ise oğlumun yazlığı var. O yüzden buradayız. Şimdi de Bulgaristan seçimleri için oy kullan arak görevimizi yerine getirmeye geldim" diye konuştu. Eş zamanlı yapılacak iki seçimde yarışan 20'si parti ve 12'si koalisyon olmak üzere 32 siyasi oluşumu toplam 6 bin 518 aday açıkladığı ve Bulgaristan Merkez Seçim Kurulu (MSK), 240 üyeli Ulusal Meclis için 6 bin 100 milletvekili adayının gösterildiğini öğrenildi.