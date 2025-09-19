Bulgaristan sınırında uyuşturucu operasyonu

Bulgaristan'ın Türkiye'ye açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda ekipler, Batı Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan yabancı plakalı bir TIR'ı risk analizine göre durdurdu. Gümrük memurları, iş makinesi taşıyan TIR'ın, standart dışı yükü nedeniyle x-ray cihazına giremediğini fark etti ve aracı inceleme kararı aldı. Narko köpekler tepki verdi. Kokuya duyarlı gümrük köpekleriyle yapılan ayrıntılı aramada aracın kargo bölümüne gizlenmiş şekilde siyah folyolara sarılı 20 koli ve 22 tekstil çantası ve 656 adet vakumlu poşet ele geçirildi. Yapılan uyuşturucu testinde kolilerdeki maddenin esrar olduğu ortaya çıktı. Piyasa değeri 6 milyon euro olduğu belirlenirken, TIR şoförü Nihat K. gözaltına alındı. Esrar taşıdığından haberinin olmadığını iddia eden Nihat K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.