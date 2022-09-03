Bulgaristan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda? Eurobasket 2022

Eurobasket 2022'de haftanın yeni konukları Türkiye ve Bulgaristan. 2. Maçına çıkacak olan 12 Dev Adam parkeden galibiyetle ayrılmayı bekliyor. Basketbol milli takımımız Bulgaristan maçı için yoğun bir antrenman döneminden geçti. Peki, Bulgaristan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Bulgaristan Türkiye basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…