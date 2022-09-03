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Giriş Tarihi: 3.9.2022 15:16

Bulgaristan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda? Eurobasket 2022

Eurobasket 2022 heyecanı Bulgaristan Türkiye basketbol maçı canlı izle ile takip edilecek. 12 Dev Adam Avrupa Liginde çıktığı ilk maçı alırken ikinci maç için de aynı sonucu bekliyor. Grupta 2. Maçını gerçekleştirecek Türkiye Basketbol Milli Takımı, Tiflis’te Bulgaristan ile karşılaşacak. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, ilk maçta Karadağ’ı 72-68 yenmişti. Peki, Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Bulgaristan Türkiye basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bulgaristan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda? Eurobasket 2022

Eurobasket 2022'de haftanın yeni konukları Türkiye ve Bulgaristan. 2. Maçına çıkacak olan 12 Dev Adam parkeden galibiyetle ayrılmayı bekliyor. Basketbol milli takımımız Bulgaristan maçı için yoğun bir antrenman döneminden geçti. Peki, Bulgaristan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Bulgaristan Türkiye basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Tarih: 3 Eylül 2022 (bugün)

Saat: 17.15

Yer: Gürcistan / Tiflis

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Eurobasket 2022 milli maçları NTV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bulgaristan Türkiye basketbol maçı canlı izle: https://www.ntv.com.tr/canli-yayin/ntv

EUROBASKET 2022 MİLLİ MAÇ PROGRAMI

3 Eylül Cumartesi: 17.15 Bulgaristan - Türkiye

4 Eylül Pazar: 20.00 Türkiye - Gürcistan

6 Eylül Salı: 14.30 Belçika - Türkiye

7 Eylül Çarşamba: 14.30 Türkiye – İspanya

BASKETBOL AVRUPA LİGİ GRUPLARI

A Grubu: Türkiye, Belçika, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, Karadağ

B Grubu: Almanya, Bosna Hersek, Fransa, Litvanya, Macaristan, Slovenya

C Grubu: Büyük Britanya, Estonya, Hırvatistan, Ukrayna, Yunanistan, İtalya

D Grubu: Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, İsrail, Sırbistan

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Bulgaristan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda? Eurobasket 2022
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