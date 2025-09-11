Bulgaristan - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu fikstür

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda heyecan giderek artıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, zorlu deplasmanda Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Milliler, sahadan galibiyetle ayrılarak hem moral kazanmak hem de puan cetvelinde avantaj elde etmek istiyor. Futbolseverlerin gözü kulağı bu mücadelede olacak. Peki Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?