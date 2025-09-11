Haberler Yaşam Haberleri Bulgaristan - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu fikstür
Giriş Tarihi: 11.9.2025 10:39

Bulgaristan - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu fikstür

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Millilerimiz deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. İspanya karşısındaki 6-0'lık mağlubiyet ardından yeniden toparlanmak isteyen Ay-Yıldızlılar için milli maç heyecanında geri sayım sürüyor. Taraftarların merak ettiği “Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusu yanıt buldu. İşte Bulgaristan - Türkiye milli maçının bilgileri:

Bulgaristan - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu fikstür

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda heyecan giderek artıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, zorlu deplasmanda Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Milliler, sahadan galibiyetle ayrılarak hem moral kazanmak hem de puan cetvelinde avantaj elde etmek istiyor. Futbolseverlerin gözü kulağı bu mücadelede olacak. Peki Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu mücadelesi Bulgaristan - Türkiye maçı 11 Ekim tarihinde oynanacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gruptaki önceki 2 maç TV8 ve Exxen ekranlarından yayımlandı. Bulgaristan maçının da TV8'de izlenmesi bekleniyor.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu Fikstürü

04.09.2025 GÜRCİSTAN 2 - 3 TÜRKİYE

04.09.2025 BULGARİSTAN 0 - 3 İSPANYA
07.09.2025 GÜRCİSTAN 3 - 0 BULGARİSTAN
07.09.2025 TÜRKİYE 0 - 6 İSPANYA
11.10.2025 BULGARİSTAN - TÜRKİYE
11.10.2025 İSPANYA - GÜRCİSTAN
14.10.2025 TÜRKİYE - GÜRCİSTAN
14.10.2025 İSPANYA - BULGARİSTAN
15.11.2025 GÜRCİSTAN - İSPANYA
15.11.2025 TÜRKİYE - BULGARİSTAN
18.11.2025 İSPANYA - TÜRKİYE
18.11.2025 BULGARİSTAN - GÜRCİSTAN

ARKADAŞINA GÖNDER
Bulgaristan - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu fikstür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz