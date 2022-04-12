Haberler Yaşam Haberleri Bulgaristan'a girişte aşı sertifikası zorunluluğu kalktı
Giriş Tarihi: 12.4.2022 22:08

Bulgaristan'a girişte aşı sertifikası zorunluluğu kalktı

DHA
Bulgaristan’a girişte aşı sertifikası zorunluluğu kalktı

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkeden, ülkelerine girişte istenen Avrupa Birliği onaylı aşı sertifikasının, 13 Nisan itibariyle artık talep edilmeyeceğini açıkladı

Bulgaristan, koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden ülkelerine girişte AB onaylı aşı sertifikası ibrazı zorunluluğu getirmişti. Koronavirüste son dönemde vakaların düşmesi ve aşılamanın ardından, Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni aldığı kararla bu zorunluluğu 13 Nisan itibariyle kaldıracağını duyurdu. Konuyla ilgili haberi Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından paylaştı.

'AŞI SERTİFİKASI ZORUNLULUĞU KALDIRILDI'

Büyükelçiliğin konu ile ilgili paylaşımında, Türkiye'den Bulgaristan'a seyahatlerde Kovid-19 aşı sertifikası, test veya hastalığın geçirildiğine dair bir belgenin ibraz zorunluluğunun olmayacağı ifade edildi. Paylaşımda, "Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada aralarında ülkemizin de bulunduğu 10 ülkeden (Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Polonya, Çekya, Slovakya, İsrail ve Mısır) Bulgaristan'a yapılacak seyahatlerde 13 Nisan 2022 tarihi itibariyle AB Dijital Covid Sertifikası veya benzeri bir belge talep edilmeyeceği ifade edilmektedir. 13 Nisan 2022 tarihinden sonra ülkemizden Bulgaristan'a yönelik seyahatlerde Covid-19 aşı sertifikası, test veya hastalığın geçirildiğine dair bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Fiyatlardaki balon sönecek
SON DAKİKA: Prof. Dr. Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!
SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi artışı ne kadar olacak? Emeklilerin gözü Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi!
Cem Yılmaz ve eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın havuz görüntüleri davalık olmuştu! Mahkeme kararını verdi!
NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! "Neden böyle göründüğünü merak ettiniz mi?"
Son dakika | Görüşmelerden bir sonuç alınamadığını söyleyen Putin'den flaş savaş açıklaması: Başka çaremiz yok
Küçük kız Kinder sürpriz çikolatasının kurbanı! Gözü yaşlı kalan annenin sözleri yürekleri dağladı
Son dakika | New York'ta metro istasyonunda saldırı! Çok sayıda yaralı var; saldırganın kıyafetinde dikkat çeken detay
'Her şey çok güzel olacak' dedi borcu ikiye katladı! İşte İBB'nin iflas raporu
Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ A Haber'de
ARKADAŞINA GÖNDER
Bulgaristan'a girişte aşı sertifikası zorunluluğu kalktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA