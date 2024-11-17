Bulgaristan’dan Türkiye’ye kaçak araç ticaretine polisten tarihi operasyon

Edirne polisi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Bulgaristan'dan son bir buçuk yılda yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan 181 aracın, Türk vatandaşlarına satıldığı ve bu araçların ya parçalara ayrılarak oto yedek parça olarak değerlendirildiği ya da çenç işlemiyle sahte plakalarla trafiğe çıkarıldığı belirlendi. Edirne merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar, organize suç şebekesinin faaliyetlerini durdurarak kaçakçılığa ağır bir darbe vurdu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda Bulgaristan'dan son bir buçuk yıl içinde getirilen toplam 181 aracın, yasa dışı yollarla Türk vatandaşlarına satıldığı ve bu araçların parçalanarak oto yedek parça olarak kullanıldığı ya da çenç işlemiyle TR plaka takılarak trafiğe sokulduğu tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan detaylı araştırmaların ardından, 14 Kasım 2024 günü Edirne, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4'ü Türk, 4'ü Bulgar olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN SUÇ UNSURLARI

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, İstanbul'da A.E.'ye ait iş yerinde ve Tekirdağ Çorlu'da M.S.'ye ait iş yerinde çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında; 2 araç, 11 araç beyni, 8 yabancı araç belgesi, 3 oto immobilizer, 6 araç anahtarı, 3 elektronik kilit tertibatı, 4 plaka bulundu.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

KOM Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma sonucunda adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden, S.P.Z, A.N.Z, M.G.D, M.S. ve A.E. tutuklandı. Diğer 3 kişi ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.