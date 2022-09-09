Haberler Yaşam Haberleri Bulgarlar geldi kiralar 50 bin TL
Giriş Tarihi: 9.9.2022

Bulgarlar geldi kiralar 50 bin TL

Pasaportsuz giriş yapan Bulgarlar, Edirne’de dükkan kiralarını zıplattı. Dükkan kiraları 10 bin liradan 50 bin liraya kadar yükseldi ama esnaf halinden memnun TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafın

Bulgarlar geldi kiralar 50 bin TL
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı. Uygulama sonrası Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı, her geçen gün arttı. Tur otobüsleri ve özel araçlarla gelen Bulgar turistler, alışveriş merkezleri ile kurulan halk pazarlarına kadar, hemen her yerde iğneden ipliğe alışveriş yaparak, ülkelerine dönüyor.



Kimlikle geçiş hakkı tanınması sonrası ciddi turist artışı olduğunu belirten Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Kentimize kimlikle girişlerde yüzde 30 artış var" dedi. Kentte özellikle turizm ve hizmet sektörünün geliştiğini vurgulayan Zıpkınkurt, "Yabancı ve yerli yatırımcılar, Bulgaristan'dan gelen misafirlerin ihtiyaçlarına göre mobilya, tekstil, hazır giyim ve yiyecek-içecek sektöründe. Bizim odamıza yaklaşık 57 firma, müracaat ederek yeni işletme için izin aldı" diye konuştu.



Bulgar turistlerin kente gelişiyle ürün fiyatlarında da artış yaşandığını belirten Recep Zıpkınkurt, "Bulgarların gelişiyle fiyatlarda yüzde 10 civarında bir artış var. Genelde pazar ve market alışverişlerinde bunu görebiliyoruz" diye konuştu.
Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker da kentin potansiyelinin de arttığını vurgulayarak, "Diğer illerden her gün kiralık yer için arıyorlar. İstanbul'dan büyük imalatçı firmalar arıyor. Böyle talepler de olunca kiralar aldı başını yürüdü. Şu anda Edirne'de Çilingirler Çarşısı, Saraçlar Caddesi en hareketli yerler. Buralarda hem dükkan bulmak zorlaştı. En küçük yerin kirası 40 bin TL'den başlıyor. Daha önce 10-15 bin TL idi. Şu anda 50 bin TL'lerin üzerinde kiralar" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu yine tatilde: Güneyden sıkıldı, soluğu orada aldı...
DenizBank emekli promosyon ücreti 2022: Deniz Bank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları nelerdir?
Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? 9 Eylül 2022 Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
SON DAKİKA HABERİ | Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi: 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak
Son dakika haberi | Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti: Yeni İngiltere Kralı Prens Charles!
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya yaylım ateşi: Biz daha ölmedik, ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın
Barış Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye: Ne haddine! Sen CHP'den ihale alıyorsan eleştiririm
SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: EYT sorununu çözeceğiz!
YKS ek tercih boş kontenjanları güncel liste 2022: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih boş kontenjanları ve 2-4 yıllık üniversite taban puanları
İcra affı müjdesi geldi: 30 milyara yakın borç silinecek! İcra affı kimleri kapsıyor, nereye başvurulur, ne zaman?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bulgarlar geldi kiralar 50 bin TL
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA