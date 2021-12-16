Bulgogi tarifi: Bulgogi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Bulgogi tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından hazırlandı. Kore mutfağına ait olan bu yemeği evde hazırlamak isteyenler ise yoğun şekilde "Bulgogi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

BULGOGİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Dana bonfile

Havuç

Soğan

Sitake mantarı

Taze yeşil soğan

Armut

Kivi

Nişasta

Bulgogi sos malzemeler

Soya sos

Gochujang

Pirinç sirkesi

Susam yağı

Esmer toz şeker

Taze zencefil

Sarımsak

Kırmızı pul biber

Karabiber

Chili biber

Üzeri için;

Susam

BULGOGİ NASIL YAPILIR?

Pançeta bifteği (veya seçtiğiniz başka bir sığır eti) alın ve damarlara karşı ince şeritler halinde kesin. Sığır etinin sulu ve derinlemesine marine olması için şeritleri mümkün olduğunca ince kestiğinizden emin olun. İnce kıyılmış dana etini küçük bir karıştırma kabına alın ve soya sosu, esmer şeker, susam tohumu, susam yağı, sarımsak, ezilmiş kırmızı biber gevreği, zencefil ve istiridye sosunu ekleyin. Sığır eti şeritlerini baharatlarla iyice kaplanana kadar karıştırın ve bir saat marine etmek için buzdolabına koyun Sığır eti iyice marine edildikten sonra, bir wok tava veya büyük tavayı yüksek ateşte ısıtın ve eti ekleyin. Eti yaklaşık 5-6 dakika veya iyice pişene kadar yüksek ateşte pişirin. Ardından sığır etinin üzerine yeşil soğan ekleyin ve servis edin.

KAYNAK: acunn.com