Bulgogi tarifi: Bulgogi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Kore mutfağı yemeklerinden Bulgogi gündemdeydi. Ekranlarda yapılışını izleyen ise evde kendileri de hazırlamak isteyerek Bulgogi tarifine ilişkin “Bulgogi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan Bulgogi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının cevapları ve tüm bilgiler.
Bulgogi tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından hazırlandı. Kore mutfağına ait olan bu yemeği evde hazırlamak isteyenler ise yoğun şekilde "Bulgogi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
BULGOGİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
Dana bonfile
Havuç
Soğan
Sitake mantarı
Taze yeşil soğan
Armut
Kivi
Nişasta
Bulgogi sos malzemeler
Soya sos
Gochujang
Pirinç sirkesi
Susam yağı
Esmer toz şeker
Taze zencefil
Sarımsak
Kırmızı pul biber
Karabiber
Chili biber
Üzeri için;
Susam
BULGOGİ NASIL YAPILIR?
Pançeta bifteği (veya seçtiğiniz başka bir sığır eti) alın ve damarlara karşı ince şeritler halinde kesin. Sığır etinin sulu ve derinlemesine marine olması için şeritleri mümkün olduğunca ince kestiğinizden emin olun.
İnce kıyılmış dana etini küçük bir karıştırma kabına alın ve soya sosu, esmer şeker, susam tohumu, susam yağı, sarımsak, ezilmiş kırmızı biber gevreği, zencefil ve istiridye sosunu ekleyin.
Sığır eti şeritlerini baharatlarla iyice kaplanana kadar karıştırın ve bir saat marine etmek için buzdolabına koyun
Sığır eti iyice marine edildikten sonra, bir wok tava veya büyük tavayı yüksek ateşte ısıtın ve eti ekleyin. Eti yaklaşık 5-6 dakika veya iyice pişene kadar yüksek ateşte pişirin.
Ardından sığır etinin üzerine yeşil soğan ekleyin ve servis edin.