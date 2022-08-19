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Giriş Tarihi: 19.8.2022 18:20

Bulut teknolojilerinde uzmanlaşmanın adresi: Türk Telekom

Türk Telekom’un, gençlerin kariyer gelişimine destek sağlayan ve bulut bilişim konusunda uzmanlaşmak isteyen gençlere yönelik hazırladığı ‘Bulut Bilişim Kampı’na başvurular başladı. Bu yıl ilk üçe girenlerin toplamda 60 bin TL ödülün sahibi olacağı kampın başvuruları, 4 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Bulut teknolojilerinde uzmanlaşmanın adresi: Türk Telekom

Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, düzenlendiği 'Bulut Bilişim Kampı' ile şirketler için kritik hale gelen bulut bilişim alanında gençlere kariyer desteği sunuyor.

Türk Telekom Gelişim Üssü çatısı altında 3-14 Ekim tarihleri arasında çevrim içi olarak bu yıl ikincisi düzenlenecek kamp, bulut teknolojisi konusunda uzmanlaşmak isteyen gençlere eğitim fırsatı sağlıyor.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, teknoloji şirketi olarak çok büyük bir çalışan ekosistemine sahip olduklarını belirterek; "Genç yetenekleri şirketimize katmak başlıca önceliklerimizden biri. Şirket içinde potansiyel yeteneklerin istihdamına katkı sağlarken, geleceğin teknolojilerine ve mesleklerine odaklanarak gençlerin kariyer gelişimini de destekliyoruz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Bulut Bilişim Kampı ile bulut teknolojilerine ilgili duyan gençlerin kariyerlerinde iz bırakmak istiyoruz" dedi.

İlk üçe girenlere 60 bin TL ödül

Kampa katılan gençler, alanında uzman isimlerden bulut veri merkezleri, dijital dönüşüm, otomasyon, IaaS ve PaaS platformları, açık kaynak teknolojileri gibi konu başlıkları kapsamında 20 saatin üzerinde ücretsiz eğitim alırken, sektörün öncü isimlerinin yer aldığı panellere katılabilecekler. Kamp sonunda ise gençler kariyerlerinde iz bırakacak bir eğitim sertifikasının sahibi olacaklar. Ayrıca, kamp sonundaki proje yarışması ve kamp boyunca gösterdikleri performans açısından değerlendirilecek katılımcılardan birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL olmak üzere toplamda 60 bin TL değerinde hediye çeki verilecek.

Lisans veya yüksek lisans öğrencileri ile en fazla 2 yıl önce bir lisans programından mezun gençler 4 Eylül tarihine kadar https://turktelekomkariyer.com.tr/bulut-bilisim/ adresi üzerinden kampa başvuru yapabilecekler.

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Bulut teknolojilerinde uzmanlaşmanın adresi: Türk Telekom
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