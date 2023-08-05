Bunalan hayvanlar buzlu kokteylle serinletildibuzlu

Bursa'da 206 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, hayvan barınaklarının yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hem hayvanlara hem de ziyaretçilere doğal ortam sunan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde aşırı sıcaklardan etkilenen hayvanlar için çeşitli tedbirler alındı. 129 türden 1013 hayvana ev sahipliği yapan, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki ayı, koyun ve maymunlar gölgeliklerde korunup, günün büyük bölümünü barınaklarındaki havuzlarında geçiriyor. Hayvanlar, aşırı sıcaklarda, buzlu meyve kokteyli ve yağmurlama sistemi ile serinletilmiyor. Hayvanların en sevdiği meyveler, bakıcıları tarafından özenle hazırlanıyor ve derin dondurucularda saklanarak, günün belirli saatlerinde servis ediliyor. Sıcaktan etkilenen develere ise sık sık vücutlarına hortumla su sıkılıyor. DHA