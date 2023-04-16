Bunalıma giren emekli polis memuru eşi ve çocuklarını vurdu

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Ali Demirtaş Sokak üzerinde bulunan TOKİ konutlarında saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda polis memuru Salim Özçelik, 20 Mart günü son olarak görev yaptığı Şehit Topel Polis Merkezi Amirliğinden emekli oldu. Emekli olduktan sonra boşluğa düştüğü ve bunalıma girdiği ileri sürülen Özçelik, sabah saatlerinde iddiaya göre kafasına silah dayayıp intihar girişiminde bulundu.

Bunu gören eşi ve çocukları da engel olmak istedi. Bu esnada yaşanan arbede sonucu Özçelik, eşi Semra'yı göğüs bölgesinden kızı Aslıhan'ı karnından ve oğlu Mehmet'i de omuz bölgesinden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salim Özçelik suç aleti tabancası ile birlikte Cinayet Büro Amirliğince gözaltına alındı.





Cinnet getiren emekli polis dehşet saçtı! Karısını ve çocuklarını beylik silahıyla vurdu | Video





Hastaneye kaldırılan anne Semra ve kızı Aslıhan'ın ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.