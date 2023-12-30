Bunamaya neden olan 13 faktör

Hollanda ve İngiltere'den uzmanlar demansa yol açan 15 faktörü açıkladı. Exeter Üniversitesi'nin öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında demansa yol açan faktörlerden biri toplumdan uzaklaşma olarak belirlendi. Uzmanlara göre ayrıca D vitamini yetersizliği de demansa yakalanma riskini yüksek oranda artırıyor. Diğer faktörler ise şöyle sıralandı: İşitme sıkıntısı, yetersiz aktivite, genetik durumlar, depresyon, felç geçirme, kalp hastalığı, diyabet, düzensiz tansiyon, alkol tüketimi, ani şoklar, yoğun stres.