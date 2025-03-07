Bungalov dolandırıcılarına operasyon! 120 milyonluk vurgunda 30 gözaltı

Son dönemde artan bungalov kiralama dolandırıcılığı vakaları üzerine harekete geçen Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri kurarak vatandaşları dolandıran şüpheliler tespit edildi. Çetenin, kurdukları sahte çağrı merkezleri aracılığıyla insanları kandırdığı belirlendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kocaeli merkezli olarak Nevşehir, Adana, Mersin, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 4 Mart'tan itibaren gözaltında tutulan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

120 MİLYONLUK VURGUN İDDİASI

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya platformlarında bungalov kiralama ilanları vererek vatandaşları sahte internet sitelerine yönlendirdiği ortaya çıktı. Tuzağa düşen kişileri kurdukları çağrı merkezlerinde arayarak kapora ödemeye ikna ettikleri tespit edildi. Çetenin bu yöntemle bugüne kadar yaklaşık 120 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı ileri sürülüyor.