Bungalov dolandırıcılarına operasyon

İYARBAKIR merkezli 9 ilde düzenlenen 'Bungalov Sarmalı' operasyonunda yüzlerce kişiyi dolandıran ve hesaplarında 2 milyar 147 milyon 983 bin TL işlem hacmi bulunan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmada, sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandıran çete tespit edildi. 5 ay yürütülen planlı çalışmalar neticesinde, "Bungalov Sarmalı" adıyla Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Adana, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri ve Konya'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılıktaki sorgusunun ardından salıverildi. Sulh ceza hâkimliğine çıkarılan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşları ile kripto para şirketlerindeki suçta kullanılan hesapların toplam işlem hacminin 2 milyar 147 milyon 983 bin 109 lira olduğu ve lüks yaşam sürdükleri belirlendi.