Bungalov dolandırıcılarına operasyon

Son dönemde artan bungalov kiralama dolandırıcılığı vakaları üzerine harekete geçen Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri kurarak vatandaşları dolandıran şüpheliler tespit edildi. Çetenin, kurdukları sahte çağrı merkezleri aracılığıyla insanları kandırdığı belirlendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı. Kocaeli merkezli olarak Nevşehir, Adana, Mersin, Ankara ve İstanbul'da eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya platformlarında bungalov kiralama ilanları vererek vatandaşları sahte internet sitelerine yönlendirdiği ortaya çıktı. Tuzağa düşen kişileri kurdukları çağrı merkezlerinde arayarak kapora ödemeye ikna ettikleri tespit edildi. Çetenin bu yöntemle bugüne kadar yaklaşık 120 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı ileri sürülüyor.