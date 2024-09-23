Bungalov dolandırıcılarından 16 milyonluk vurgun

Tatil hayali kuranları tuzağına düşüren bungalov dolandırıcıları yakalandı. İstanbul'da yaşayan T.Ö., sosyal medya üzerinden "sapancamanovabungalov" kullanıcı adlı bir kişiyle iletişime geçerek bungalovda bir süre kalmak için anlaştı. T.Ö. 52 bin liralık ücreti gönderilen banka hesabına attı. Konumu paylaşılan adrese giden T.Ö., bungalovu adreste bulamayınca dolandırıldığını anladı. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli hesaba gelen para trafiğinin 2 ayda 16 milyon lira olduğu tespit edildi. İnternet üzerinden hesaplara gelen para trafiğini yöneten 7 suç şebekesi tespit edildi. Fatih, Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Bayrampaşa'da operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Adem A.'nın da olduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin çok sayıda suçtan sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.