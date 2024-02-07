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Giriş Tarihi: 7.2.2024 10:13

Bungalov ev faciası: Erhan Çömlekçioğlu yanarak can verdi!

Sakarya’da Erhan Çömlekçioğlu, kendisine ait bungalov evde konakladığı sırada yangın çıktı. Çömlekçioğlu’nun yanarak can verdiği açıklandı.

İHA
Bungalov ev faciası: Erhan Çömlekçioğlu yanarak can verdi!

Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde meydana gelen olayda Erhan Çömlekçioğlu (50) kendine ait bungalov evde konakladığı esnada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Erhan Çömlekçioğlu, feci şekilde yanarak can verirken yangın yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Erhan Çömlekçioğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bungalov ev faciası: Erhan Çömlekçioğlu yanarak can verdi!
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