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Giriş Tarihi: 28.7.2022 11:44 Son Güncelleme: 28.7.2022 12:05

Bungalov evlerinin sayısı artıyor

Adana'nın Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçenin turizm çıtasını yükseltmek amacıyla Belemedik Tabiat Parkında atölye ekibine yaptırdığı ahşap bungalov evlere, talebin yüksek olması sebebiyle yenilerini inşa ettiriyor. Belediye atölye ekibinin kendi imkânlarıyla Belemedik’te yaptığı ve geçtiğimiz yıl hizmete sunulan 4 adet bungalov evlerden 7 adet daha yapılıyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bungalov evlerinin sayısı artıyor

Çevre il ve ilçelerden gelen talep ve tam kapasite doluluk oranıyla yüz güldüren bungalov evler, hem Belemedik'in hem de ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladı. Dünya evine girecek gelin ve damatların evlilik öncesinde çektirdiği düğün fotoğraflarının aranan mekânı olan bungalov evler, minimalist yapısı, doğa içerisinde olması ve verdiği huzurla dikkat çekiyor.

Belediye Başkanı Mustafa Çay'a gelen geri dönüşler ve memnuniyetler dolayısıyla yine Belemedik'te bulunan ve işletmesi belediyede olan 13 odalı Belemedik Butik Otel etrafına Başkan Çay'ın talimatı doğrultusunda 7 adet daha ahşap bungalov ev yapılıyor. Kurban Bayramı öncesinde inşaat çalışmalarına başlayan atölye ekipleri ilk bungalov evin kaba işini bitirdi.

Sık sık çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mustafa Çay, "Atölye ekiplerimizin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. En kısa zamanda bu muhteşem doğanın ve eşsiz manzaraya karşı hemşehrilerimiz ve misafirlerimizi ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Biz Pozantı Belediyesi olarak büyük bir aileyiz ve el ele, gönül gönüle daha nice güzelliklere imza atacağız. Pozantı gelişiyor ve turizm destinasyonunda herkesin kabul ettiği, hak ettiğimiz bir popülasyonumuz var" dedi.

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Bungalov evlerinin sayısı artıyor
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