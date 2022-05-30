Bungalov şebekesi çökertildi

Gözaltına alınan şahıslardan A.Ç.'nin daha önceden kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkarken, şahısların 4 ay içerisinde 160'a yakın kişiyi bungalov dolandırıcılığı ile 5 milyon lira dolandırdığı öğrenildi. Dolandırılan mağdur kişiler arasında kanser hastası eşini tatile getirmek isteyen bir kişi ile Gaziantep'te sevgilisine evlilik teklifi etmek isteyen bir kişi de yer aldı. Bungalov dolandırıcılığı ile ağlarına düşürdükleri kişilerden 5 milyon lira elde eden şahısların bu paralarla tatil bölgelerinde yaptıkları alkolle el yıkama gibi eğlenceli anları ise cep telefonuyla kaydettikleri de ortaya çıktı. Asayiş Şube'de işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.Ç. (31), daha önceden kesinleşmiş hapis cezası olduğu için tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler E.Ç. (24), B.C. (24), F.A. (23), K.K. (23) ve U.A. (18). ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.