Bungalov vurgunu yapan 24 çete üyesi adliyeye sevk edildi

İnternette sahte bungalov ev ile kiralık araç siteleri kurduktan sonra lüks sitede açtıkları çağrı merkezi üzerinden 50 milyonluk vurgun yapan çete üyeleri arasında PKK terör örgütü üyeliğinden kaydı bulunan Şiyar kod adlı Ümit T.'nin de bulunduğu 24 kişi Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün Nevşehir Adliyesine sevk edildi.

Her hafta 350 bin lirayı gece hayatlarına ayıran PKK terör örgütü üyeliğinden suç kaydı bulunan çete liderinin Mersin'de 8 milyona villa yaptırdığı belirlendi. Polisin 4 ay süren takibi sonrasında Hatay, Mersin ve Ankara'da yaptığı operasyon da 24 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de Kapadokya gezisi yapmak isteyen bir vatandaş internet üzerinden araç kiralaması yaparken dolandırıldığını fark etti. Vatandaşın şikâyetiyle paranın gönderildiği hesabı incelemeye alan polis, şüphelinin hesabına 6 günde 2 milyonu aşkın para girişi olduğunu tespit etti. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında örgüt liderliğini PKK terör örgütü üyeliği suçundan kaydı bulunan Ümit T.'nin yaptığı tespit edildi. Zanlıların, araç ve bungalov ev kiralama şirketi adı altında sahte siteler kurduğu, yabancı uyruklu kişiler üzerine aldıkları çok sayıda GSM hattıyla siteleri arayan vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

50 MİLYONU AŞKIN VURGUN

Çetenin farklı illerde yaşayan kişilerin hesabına gönderilen paraları, kendileriyle çalışan kişilerin hesaplarına gönderdikleri, bahis siteleri aracılığı ile de paraları kripto hesaplara yönlendirip aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Dolandırıcılık şebekesinin aynı yöntemle birçok ilde yaşayan vatandaşlardan en az 50 milyonu aşkın para dolandırdığı belirlendi.

PARALARI GECE HAYATINDA YEDİLER

Örgüt üyelerinin dolandırıcılıktan elde ettikleri paralarla ile lüks araçlar satın aldığı, bu araçlarla gece kulüplerine ve eğlence mekânlarına gittikleri öğrenildi. Yapılan çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basan polis, Nevşehir merkezli Ankara, Mersin ve Hatay'da düzenlediği operasyonda örgüt lideri Ümit T.'nin de aralarında bulunduğu 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Çete üyeleri arasındaki A.K.'nin Ankara'da Yıldız Tilbe konseri locasına 50 bin lira karşılığında yer ayırtmak istediği yer olmaması durumunda locaya ücretin 2 katını vererek locayı aldığı tespit edildi. Çete lideri Ümit T.'nin ise 2.2 milyon liralık aracını satarak 5.5 Milyonluk araç için pazarlık yaptığı çağrı merkezindeki kızlarla birlikte Ankara'da gece hayatında haftalık 350 bin lira para harcadığı, Ankara'da ve Mersinde güvenlikli aylık kirası toplamda 100 bin lira kira gideri olan sitelerde yaşadıkları belirlendi. Şüphelilerin dolandırıcılıktan temin ettikleri paralar ile şoförlü lüks araçlar aldıkları belirlenirken Ümit T:'nin Mersin'de 8 milyon değerinde villa yaptırdığı ortaya çıktı.

10 MİLYONLUK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Çağrı merkezinde çalışan kadınlara 30 bin lira maaş verdiği belirlenen çetenin 10 milyon liralık mal varlığına da tedbir kararı konulması kararlaştırıldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 104 bin 450 lira, ziynet eşyaları, esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 188 fişek, çok sayıda sim kart ve telefon, banka ve kredi kartları ile dijital materyaller ele geçirildi. 24 şüphelinin Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adliye Sevk edilen 24 şüphelinin ifadeleri alınmaya başlandı.