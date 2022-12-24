Haberler Yaşam Haberleri Bungalov vurgununda adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 17'si tutuklandı
Giriş Tarihi: 24.12.2022 14:53 Son Güncelleme: 24.12.2022 15:03

Bungalov vurgununda adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 17'si tutuklandı

İnternette sahte bungalov ev ile kiralık araç siteleri kurduktan sonra lüks sitede açtıkları çağrı merkezi üzerinden 50 milyonluk vurgunda adliyeye sevk edlien 24 çete üyelerinden 17’si tutuklandı.

Dilara İlayda KAYIKÇI Dilara İlayda KAYIKÇI
Bungalov vurgununda adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 17’si tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, internet siteleri üzerinden araç ve tatil evi kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülenlere yönelik Ankara, Mersin ve Hatay'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 24 şüphelinin savcılıktaki adli işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. Nevşehir Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda Nevşehir, Ankara, Mersin ve Hatay'da düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin yaklaşık bin kişiyi dolandırdığı, elde ettikleri 50 milyon liradan fazla parayı bahis siteleri aracılığıyla akladıkları ve lüks hayat sürdükleri öne sürülmüştü.
Gözaltına alınan 24 şüpheli çete üyesinden 17'si tutuklandı.

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Bungalov vurgununda adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 17'si tutuklandı
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