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Giriş Tarihi: 7.1.2022 16:24 Son Güncelleme: 7.1.2022 16:27

Bunu yapan insan olamaz! Yunusu kurşunladılar!

DHA
Bunu yapan insan olamaz! Yunusu kurşunladılar!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Sahile vuran yunusun kurşunlanarak öldürüldüğü anlaşıldı...

Darıca Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu'nda görev yapan Darıca Belediyesi'nin güvenlik görevlileri, kıyıya vuran yunusu fark etti. Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibi, yaptıkları incelemede yunusun gövdesinde kurşun izlerini fark etti.

Ekipler, yunusu kıyıya çekerek araca koyduktan sonra incelenmek üzere veteriner müdürlüğüne götürdü. Üzerinde 3 kurşun yarası bulunan yunustan çıkarılacak olan kurşunların balistik inceleme için güvenlik güçlerine teslim edileceği belirtildi.

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Bunu yapan insan olamaz! Yunusu kurşunladılar!
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