Bunu yapan insan olamaz! Yunusu kurşunladılar!

Darıca Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu'nda görev yapan Darıca Belediyesi'nin güvenlik görevlileri, kıyıya vuran yunusu fark etti. Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibi, yaptıkları incelemede yunusun gövdesinde kurşun izlerini fark etti.