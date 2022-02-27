Bunun adı vicdansızlık

Fabrikadaki patlamada bir oğlu ölen, diğeri yaralanan Ramazan Saraç hukuk mücadelesi başlattı. Fabrika sahibi iş yerini devredince kazandığı 200 bin TL’lik tazminatı alamayan acılı baba, bir de borçlu çıkarıldı
Beş işçinin ölümüne, 16 işçinin yaralanmasına neden olan patlama 5 yıl önce Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşandı. Bu patlamada hayatını kaybedenlerden biri de 18 yaşındaki Yasir Saraç'tı. Hayatını kaybeden gencin babası Ramazan Saraç, patlamanın ardından fabrikaya maddi ve manevi tazminat davası açtı. 200 bin liralık maddi ve manevi tazminatı almaya hak kazandı. Patlamadan sonra fabrika sahibinin malları bir başkasına devretmesi üzerine baba bu parayı alamadı. Baba küçük çocuğu için de maddi ve manevi tazminat davası açtı. Davadan 20 bin lira maddi tazminat kazanan aile, bu parayı da fabrika sahibinin üzerine mal olmadığı için yine temin edemedi.
MAAŞINA HACİZ KONULDU
Baba açtığı manevi tazminat davasını ise kaybetti. Bu davayı kaybedince karşı tarafın avukatı faiziyle birlikte 25 bin liralık avukatlık ücretini çocuktan talep etti. Borç babaya kaldı. Maddi imkânı olmadığı için bu parayı ödeyemeyen Saraç'ın maaşına haciz geldi. Hayatını kaybeden çocuğunun acısıyla yaşayan baba, kazandığı davalardan tazminatlarını alamadığı gibi ayrıca kendisine çıkan avukatlık ücreti sebebiyle ne yapacağını şaşırdı.
Saraç "Maddi imkanım yok, o nedenle parayı ödeyemedim. Maaşıma haciz geldi. Patlamada ölen çocuğumun acısını yaşarken başımıza bir de bu haciz işi çıktı. Ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.