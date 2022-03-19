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Giriş Tarihi: 20.3.2022

Bunun adı vicdansızlık

Bunun adı vicdansızlık
BURSA'NIN Osmangazi ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki engelli vatandaş Burcu Yıldız, annesi ile birlikte dışarıya çıkmaya hazırlanırken hayatının şokunu yaşadı. Kendisini hayata bağlayan tekerlekli sandalyesinin çalındığını fark eden Yıldız, üzüntüye boğuldu. Anne Şükran Yıldız, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını izleyen polis, sandalyenin çekçek arabalı hırsızlar tarafından çalındığını tespit etti. Anne Yıldız "Sandalye oyun oynayan çocuklar tarafından köprünün altında parçalanmış halde bulundu. İçimizi yaktılar, biz şimdi ne yapacağız" dedi. Tuna ÇAM / SABAH

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Bunun adı vicdansızlık
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