Burası Afrika değil

Erken gelen kavurucu sıcaklar tüm Türkiye'de etkisini gösteriyor. Bugün ve yarın yağış beklenen kuzeydoğu bölgeleri hariç sıcaklıklarının bu hafta da ortalamaların üzerinde seyir etmesi bekleniyor. Termometrelerin güneşte 40 dereceyi gösterdiği Muş'ta da sıcaktan bunalan mandaların serinlemek için girdikleri Karasu Nehri ve göletlerdeki görüntüler Afrika'yı aratmıyor.Hasköy ilçesindeki manda çobanları, zamandan tasarruf etmek ve az yorulmak için büyükbaş sürülerinin peşinden bisiklet ile giderken, öğle sıcağından bunalan mandaları nehir ve göletlerde serinletmeye çalışıyor. Yaklaşık 3 saat sularda serinleyen mandalar, daha sonra çobanlar tarafından yeniden meralara götürülüyor. Mandaların sıcağa dayanamadığını anlatan besicilerden Fesih Karadeniz, "Bu yıl gerçekten normalden çok sıcak. Afrika'ya benzedik" dedi. Diyarbakır'da da durum aynı. Sıcaklıkların güneş altında 40 dereceyi aştığı Diyarbakır'da besiciler mandaları derede serinletiyor.