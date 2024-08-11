Burası cennetten bir köşe

Hakkâri Valiliği'nin organize ettiği, Yüksekova Kaymakamlığı ile çeşitli kurumların da destek verdiği Cilo Festvali'ne, Hakkâri'nin yanı sıra birçok ilden katılımlar odu. Dün başlayıp bugün sona erecek festival kapsamında katılımcılar, çadırlarda kamp yaptı. Kadınların da aralarında olduğu dağcı ve doğaseverler, göl kıyısında kahvaltı yapıp kanolarla gösteri sundu. Trekking, yamaç paraşütü, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinliklerde doğaseverler, Sat Buzul Gölleri önünde fotoğraf çektirdi. Almanya'dan festivale katılan Tim Schleer, "Burası harika bir yer. Cennetten bir köşe gibi. Burayı çok beğendim. İyi ki geldim" dedi.