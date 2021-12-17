Burası Erzurum: Öğrenciler kar yağışını halay çekerek kutladı!

Geçen haftayı güneşli havanın hakim olduğu Erzurum'a kar yağışı etkili oldu. Dün saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı, son yıllarda hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyreden kentte sevinçle karşılandı. Kar yağışıyla birlikte üniversite öğrencileri, yurtlarının bahçesine çıkarak halay çekti.
Kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri kaldırımlarda temizlik yaptı. Yağışların ileriki gülerde de devam edeceği bildirildi.