Sakarya'nın Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener mitingi öncesinde ortam gerildi. Meydana yakın AK Parti Seçim Ofisi önünde yaşanan olayda bir kadın elindeki "Burası Sakarya Kandil değil" pankartını açarak "Şehit kanlarıyla sulanan ülkemizde ne yapmak istiyorsunuz. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklar kolay mı elde edildi. Burası Sakarya, Burası Kandil değil" diyerek tepki gösterdi.

İYİ Partililerin kadına tepki göstermesiyle birlikte bir anda ortam gerildi. İYİ Partilerinin tepkisine rağmen pankartını indirmeyen kadın, daha meydana gelmeyen Akşener'e tepkisini göstermeye devam etti. Polisin araya girmesiyle birlikte gerginlik güçlükle engellenirken, dayısının torunun Şehit düştüğünü belirten kadın, "Benim dayımın torunu, gencecik delikanlı vatan için Şehit oldu. Bu ülke şehitler verirken bunlar ne yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Polisin olayı yatıştırmaya çalıştığı o anlarda İYİ Partililer ile basın mensupları arasında 'ne çekiyorsunuz' tartışması başladı. Basın kartlarını gösteren gazeteciler "Burada bir tepki var, biz de işimizi yapıyoruz" dedi. Bir kez daha polisin araya girmesiyle gerginlik önlendi.