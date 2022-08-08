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Giriş Tarihi: 8.8.2022 08:01

Burç yorumları 8 Ağustos 2022 Pazartesi: Astroloji ile bugün burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları ile aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konularda astrolojik hareketleri izleyenler bugün de araştırmalara başladı. Uzman astrolog tarafından yapılan günlük burç yorumlarına göre Boğa inatçı yönüyle sıkıntılar yaşayabilir Balık ise ani öfkenin esiri olmamaya dikkat etmeli. Astroloji ile bugün burcunuzu neler bekliyor? İşte, burç yorumları 8 Ağustos…

Burç yorumları 8 Ağustos 2022 Pazartesi: Astroloji ile bugün burcunuzu neler bekliyor?

Burç yorumları 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü için gündemdeki yerini aldı. Ünlü astrolog, astroloji meraklıları için aşk, sağlık, aile, kariyer konularında burçları nelerin beklediğini yazdı. Merkür kimi burçlar için bugün gergin bir ipin üzerinde duruyor. Günlük burç yorumları ile bugün burcunuzu neler bekliyor? İşte, Astroloji burç yorumları…

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 AĞUSTOS

KOÇ

Çekiciliğinizi karşı cins üzerinde kullanabileceğiniz bu günde, iş birliğine çok önem vereceksiniz. Maddi konularda inatla şansınız deneyeceksiniz. Yaşam enerjiniz yapacağınız işleri başarmanızı sağlayacak.

BOĞA

Duygusal konularda inatçı davranarak, sevdiğiniz kişi ile aranızda problemlerin oluşmasına neden oluyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle özgürlüğünüz konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz.

İKİZLER

Yaşam enerjinizin güçlü olduğunun farkındasınız. Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Yaratıcılığınızı istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Alışveriş yapmaktan büyük bir zevk alacaksınız.

YENGEÇ

Maddi konularda doğru kararlar alacak, yatırıma önem vereceksiniz. Ailenizle ilgili aktiviteler önem kazanacaktır. Onlarla yapacağınız işbirlikleri ve vereceğiniz destek sizi oldukça mutlu edecektir.

ASLAN

Çevrenizle duygusal işbirliği içinde olduğunuz zaman kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Bugün sorumluluğunuzun farkındasınız. Yaptığınız bir takım işlerde, kişisel girişimciliğiniz size aktivite kazandıracaktır.

BAŞAK

Görüştüğünüz kişilerle kazançlar konusunda iş birliği içinde olacak ve kendi fikirlerinizin benimsendiği şartları sunacaksınız. Bildiğiniz konularda ısrarcı davranarak kendi sisteminizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

TERAZİ

İnanılmaz bir enerjiye sahipsiniz. Düşündüğünüz her şeyi hızlı bir şekilde yaşama geçirme savaşı içinde olacak ve hızlı iletişim zinciri kuracaksınız. Görüştüğünüz üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek önem kazanacak.

AKREP

Kişisel başarınızı arttırma yolunda yapacağınız olumlu gelişmeler sizi bekliyor. İsteklerinizde ısrarcı davranmakla birçok sorunun altını çiziyor ve gündeme gelmesine neden oluyorsunuz.

YAY

Bir süredir beklediğiniz şartların, kendiliğinden oluşması sizi şaşırtabilir. Enerjinizi arttıracak olaylar peşinde olabilirsiniz. Bulunduğunuz şartların sosyal yönüyle değerlendirmeniz, size farklı bir statü kazandırıyor.

OĞLAK

Bilinç altındaki başarı hırsınızı yaşama geçirme konusunda verdiğiniz savaş, biraz da çevresel koşulları doğru kullanmanızdan geçiyor. Mesleki başarınızı ortaya çıkaracak duygusal motivasyona oldukça ihtiyacınız var.

KOVA

Çevresel koşulların olumlu etkileri sizden yana. Özgürlük sınırlarınız aşarak kendinizi daha da iyi ifade edeceğiniz, koşullar karşınızda. Yapacağınız işler, şimdiye kadar yapmak istediğiniz bir çok işin fazlası olacak.

BALIK

Bugün ani öfkelerden kaçınmalısınız. Sakin yapınıza yakışmayan davranışlar, sizi bile şaşırtıyor. Olayları yerinde değerlendirmesini öğrenmeniz gerekir. Mantıksal olaylara duygu karıştırdığınız zaman çok zorlanıyorsunuz.

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Burç yorumları 8 Ağustos 2022 Pazartesi: Astroloji ile bugün burcunuzu neler bekliyor?
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