Burç yorumları 8 Ağustos 2022 Pazartesi: Astroloji ile bugün burcunuzu neler bekliyor?

OĞLAK

Bilinç altındaki başarı hırsınızı yaşama geçirme konusunda verdiğiniz savaş, biraz da çevresel koşulları doğru kullanmanızdan geçiyor. Mesleki başarınızı ortaya çıkaracak duygusal motivasyona oldukça ihtiyacınız var.

KOVA

Çevresel koşulların olumlu etkileri sizden yana. Özgürlük sınırlarınız aşarak kendinizi daha da iyi ifade edeceğiniz, koşullar karşınızda. Yapacağınız işler, şimdiye kadar yapmak istediğiniz bir çok işin fazlası olacak.

BALIK

Bugün ani öfkelerden kaçınmalısınız. Sakin yapınıza yakışmayan davranışlar, sizi bile şaşırtıyor. Olayları yerinde değerlendirmesini öğrenmeniz gerekir. Mantıksal olaylara duygu karıştırdığınız zaman çok zorlanıyorsunuz.