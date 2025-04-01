Burdur Hilmi Güleşir’i arıyor

Burdur merkeze bağlı Kuruçay köyünde ikamet eden Hilmi Güleşir 30 Mart akşam saat 22.00 sıralarında evinden ayrıldı. Yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Başvurunun ardına ekipler harekete geçti. Yapılan araştırmalarda Güleşir'in en son gece saat 23.00 sıralarında Burdur Gölü halk plajı kenarındaki bir işletmeden alışveriş yaptığının tespit edilmesi üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

CEKET BULUNDU

Sabah saatlerinde göl iskelesinin altında bir ceket bulunması üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cekette incelemelerde bulunurken, polis ekipleri göl çevresinde, AFAD ekipleri ise termal dron kameralar ile göl yüzeyinde tarama çalışmaları gerçekleştirdi. Hilmi Güleşir'in Burdur Gölü'ne girmiş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye Antalya'dan dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polisler tarafından yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarında herhangi bir sonuca ulaşılamazken, su altındaki aramalar tamamlandı.

ORMANLIK ALANDA ARANIYOR

Gölde aramalardan sonuç alamayan ekipler çalışmaları ormanlık alana kaydırdı. AFAD ekiplerinin de destek verdiği arama orman içinde aralıksız sürdürülüyor. Yakınları, Hilmi Güleşir'in hiçbir sorunun bulunmadığı, etrafına neşe saçan biri olduğunu kaydetti. Polis ve AFAD Güleşir'i buluncaya kadar arama çalışmalarının aralıksız sürdüreceklerini kaydetti.