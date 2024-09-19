Haberler Yaşam Haberleri Burdur ve Karabük’e idare mahkemesi kuruluyor
Giriş Tarihi: 19.9.2024 00:32

Burdur ve Karabük’e idare mahkemesi kuruluyor

Burdur ve Karabük’de idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Böylece ülke genelinde 2002 yılında toplam 60 olan idare mahkemelerinin sayısı, 2024 yılında 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla birlikte toplamda 214’e yükseltilmiştir” dedi.

Halit TURAN Halit TURAN
Burdur ve Karabük’e idare mahkemesi kuruluyor

Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Burdur ve Karabük'de idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"İDARE MAHKEME SAYISI 214 OLDU"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur ve Karabük'e İdare Mahkemesi kurulması kararıyla ilgili "Böylece ülke genelinde 2002 yılında toplam 60 olan idare mahkemelerinin sayısı, 2024 yılında 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla birlikte toplamda 214'e yükseltilmiştir.Yeni kurulan idare mahkemelerinin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Burdur ve Karabük’e idare mahkemesi kuruluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA