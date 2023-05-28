Burdur’da 3 çocuk annesi kadın eşini av tüfeği ile öldürüp jandarmaya teslim oldu

Burdur merkeze bağlı Düğer köyünde aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan 10 yıllık evli, 3 çocuklu Ayşe- İsmail Işık çifti, sabah saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayşe Işık, evde bulunan 'çift kırma' tabir edilen av tüfeğiyle eşine bir el ateş etti. Göğsünden yaralanan İsmail Işık hayatını kaybetti.

KENDİSİ TESLİM OLDU

Cinayetin ardından 3 çocuk annesi Ayşe Işık, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini vurduğunu ihbar etti. Gelen ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İsmail Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayşe Işık suç aleti tüfek ile birlikte jandarmaya teslim oldu. Cinayeti öğrene köylüler ve Burdurlular ise büyük şok yaşadı.

Ayşe Işık ise jandarma ekipleri tarafından Hacılar Jandarma Karakolu'na götürüldü. Jandarma ekipleri köyde güvenlik tedbiri aldı.