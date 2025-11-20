Burdur’da acı kaza: Kamyonet ile çarpışan otomobil hurdaya döndü! Sürücüsü hayatını kaybetti

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ça rpışmanın etkisi ile otomobil hurdaya dönerken Haluk Teksöz olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyonet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından Teksöz'ün cansız bedeni morga götürüldü.