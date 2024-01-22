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Giriş Tarihi: 22.1.2024 13:46

Burdur'da alkollü yakalandı! Yine araç başına geçti kaza yaptı

Burdur'da alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan yakalanıp, polis merkezindeki ifadesinden sonra serbest bırakılan Murat O.'nun kullandığı otomobil, yaklaşık 1 saat sonra Veli K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kazaya neden olan Murat O.'ya, toplam 27 bin 392 lira ceza kesildi.

DHA
Burdur’da alkollü yakalandı! Yine araç başına geçti kaza yaptı

Trafik ekipleri, ihbarla Yunus Emre Caddesi'nde saat 04.45'te Murat O.'nun kullandığı 03 ADR 229 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü belgesi bulunmayan Murat O.'nun 1.61 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis merkezine götürülen Murat O.'ya sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden kara yolunda araç kullanmak, alkollü araç kullanmak suçlarından 12 bin 878 lira ceza kesildi. İfadesi alınan Murat O., serbest bırakıldı.
Şeker Meydanı'ndaki polis merkezinden ayrılan Murat O.'nun kullandığı otomobil, saat 06.00 sıralarında Tugay Kavşağı'nda Veli K. idaresindeki 20 HS 415 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Veli K. ile beraberindeki Berat K., Burdur Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan Murat O., yakalandıktan sonra ikinci kez polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan Murat O.'ya, aynı suçlardan bu kez 14 bin 514 lira ceza kesildi. İfadesi alınan Murat O. serbest bırakıldı, otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

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Burdur'da alkollü yakalandı! Yine araç başına geçti kaza yaptı
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