Burdur’da av sırasında kaybolan kişi ölü bulundu

Denizli'de yaşayan Ahmet Tokcan (48), dün kardeşi Nuri Tokcan ile Denizli-Burdur arasında kalan Sırçalık mevkisinde ava çıktı.

Bir süre sonra arazide birbirini kaybeden kardeşlerden Nuri Tokcan geldikleri aracın yanına döndü. Tokcan, kardeşinin dönmemesi üzerine jandarmadan yardım istedi.

İhbar üzerine Denizli ve Burdur jandarma komutanlığı timleri ile AFAD ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Drone da kullanılan arama sonucunda Ahmet Tokcan'ın cansız bedeni Acıpayam-Yeşilova sınırındaki bir göletin yakınında bulundu.

Soğuk hava veya kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Tokcan'ın cenazesi, otopsi için adli tıbba gönderildi.