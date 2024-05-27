Burdur’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, Burdur-Fethiye karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur istikametinden Fethiye istikametine giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpışarak ters döndü.

Kazada ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.