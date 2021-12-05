Burdur’da feci kaza: 4 ölü

BURDUR karayolunda hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Antalya- Burdur kara yolu üzerinde meydana gelen kazada İbrahim Alan idaresindeki 03 LD 193 plakalı hafif ticari araç, Burdur-Antalya karayolu Gündoğdu mevkisinde Tufan Y. yönetimindeki 15 AB 129 plakalı çekicinin dorsesine çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü İbrahim Alan (33) ve araçta bulunan Doğan Alan (40), Asım Karakoç (42) ile Süleyman Yumuk (33) kaza yerinde hayatını kaybetti. Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan kazada ise otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada Dilek Şen Dokumacı öldü, 6 kişi yaralandı. Kazada ölen Dilek Şen Dokumacı'nın, Bursa Şehir Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi istikameti TRT köprüsü kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasından emniyet kemerini takmayan kadın hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.